По этому поводу в городской администрации прошла встреча с обеспокоенными предпринимателями, которые там работают. Люди боятся, что останутся без работы, а это ни много, ни мало 200 человек. Рынок придется закрыть, так как на земельном участке, где он сейчас располагается, начнется жилищное строительство. Строители планируют приступить к подготовительным работам уже в марте.
Предпринимателям предложили переехать к ТЦ «Русь на Волге» или в «Мегастрой». Представители этих торговых точек рассказали, на каких условиях они могут предоставить места для новичков. Однако не все готовы к такому переезду, поскольку считают его для себя нецелесообразным – покупательский спрос на их товар может упасть.
В ходе встречи предприниматели предложили свои варианты возможного переезда. Например, за Московский проспект. Но в дальнейшем эту территорию будут использовать для расширения дороги, стало быть, снова придется переезжать. В конечном итоге решили остановиться на первом варианте - «Русь» и «Мегастрой».
В администрации считают такое решение вопроса оперативным. А департамент по управлению муниципальным имуществом проработает этот вопрос более детально, чтобы предложить предпринимателям более удобные для них варианты.
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