Как утверждают синоптики, через 10 дней от зимы не останется и следа. Русские долго запрягают, но быстро ездят. Именно так, с помощью подмеченной черты менталитета жителя России, можно охарактеризовать грандиозные изменения в атмосфере, которые произойдут в ближайшие 2 недели. Долгие холода (март оказался на 4° ниже нормы) на стыке двух недель наконец-то сменятся долгожданным весенним теплом.

В воскресенье тольяттинцев ждет, похоже, последний в сезоне классический снегопад, а начиная с понедельника, среднесуточная температура наконец-то станет положительной. С опозданием в несколько дней начнется метеорологическая весна и в первой декаде апреля атмосфера станет основательно перестраиваться на весенний лад. Природа начнёт пробуждаться.

Тотальное таяние снегов перейдет в половодье, а сразу после Пасхи ожидается приход субтропического тепла. Конечно, впереди еще возможны волны холода, но это уже вряд ли это переломит ситуацию. Весна продолжит наступать по всем атмосферным фронтам.

По материалам портала "Метеовести".