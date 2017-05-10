Он принес рекордно низкие температуры. В Калининграде объявлено штормовое предупреждение. Снег и сильный ветер - настоящая «майская пурга». Жители Псковской области выкладывают в Интернет ролики под новогодние песни на фоне зимних пейзажей. В снегу также Костромская область. Непогода застала Московскую область, Урал и некоторые сибирские города. Везде картина примерно одна и та же: зеленая трава, едва распустившиеся цветы - и все это под снегом.

Похолодания не избежать и Самарской области. Как рассказали в областном Гидрометцентре, в ближайшие 3 рабочих дня в Самарской области сохранится неустойчивая погода. Временами будут отмечаться дожди разной интенсивности, наиболее обильные пройдут 11 мая в связи с выходом на районы Самарской области циклонического вихря. Температурный фон ожидается пониженным, в ночь на 12 мая местами в воздухе и на поверхности почвы возможны заморозки.