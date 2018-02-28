Накануне вечером велись ремонтные работы на трубопроводе в районе перекрестка Ленина-Горького. Из-за этого пришлось менять схемы движения общественного транспорта. Сообщение об аварии поступило в Центр управления кризисными ситуациями 27 февраля в 16:38.
Питьевую воду жителям подвозили бойлерами. Восстановительные работы вели сотрудники компании "Волжские коммунальные системы". В настоящее время авария полностью устранена.
С 1 по 3 число в городе и Ставропольском районе сохранится аномально холодная погода
Молодой человек шел по улице Ярославской
На Чапаевском полигоне развернут палаточный лагерь войск радиационной, химической и биологической защиты
Чем крупнее магазин, тем меньше у него нарушений
Как известно, во время Чемпионата мира по футболу он будет использоваться как тренировочная база для сборной Швейцарии
Власти окажут семье силовика необходимую помощь
Он состоится в воскресенье, 4 марта, в 15-00