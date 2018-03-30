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30 марта 2018
11:45:37

Хоккейный «Кубок Тольятти-2018» стартует 24 апреля

Традиционный турнир молодёжных команд будет проходить на льду «Лада-Арены». Помимо тольяттинской «Ладьи» в нем примут участие  команды ЦСК ВВС из Самары, «Стальные Лисы» из Магнитогорска, чебаркульская Звезда" и «Спутник» из Альметьевска.

Кубок Тольятти пройдет уже в третий раз. Два предыдущих выиграла «Звезда». Завершится турнир 28 апреля.




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