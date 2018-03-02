Накануне на льду «Лада-Арены» автозаводцы принимали ХК «Сочи». Наша команда открыла счет в этой встрече, нов итоге уступила 2:3.

Наставник «Лады» Артис Аболс сказал на послематчевой пресс-конференции, что ребята старались, но им не хватило грамотных и трезвых решений. Тольяттинцы завершили регулярный чемпионат на предпоследнем, 13 месте в конференции «Восток».