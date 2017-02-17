Причем, поражение случилось на последних минутах овертайма, сообщили в пресс-службе тольяттинского клуба. Ни для местного «Динамо», ни для «Лады» этот поединок уже не имел никакого турнирного значения, из борьбы за восьмёрку обе команды выбыли задолго до него. Итоговый счет 2-1. Завтра «Лада сыграет в Уфе с «Салаватом Юлаевым».