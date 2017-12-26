На домашнем льду автозаводцы впервые за 10 лет обыграли ярославский «Локомотив». Встреча закончилась о счетом 3:1. Железнодорожники много атаковали, но вратарь «Лады» Антон Красоткин поймал кураж – статистика говорит о том, что он совершил 33 сейва.

Впереди еще один серьезный соперник- московский ЦСКА. Матч пройдет 29 декабря также на льду «Лада-Арены».