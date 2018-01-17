Накануне в Тольятти на льду «Лада-Арены» прошла очередная игра чемпионата КХЛ. Перед домашней Неделей Звёзд хоккея команда из Астаны потерпела восемь поражений подряд. В свою очередь «Лада» в минувших трёх встречах забила только один гол, а пропустила 13.

Порадовать своих болельщиков в такой ситуации в равной степени хотели и те, и другие, но видимо у тольяттинцев мотивации было чуть больше. «Лада» добились непростой победы в овертайме со счетом 4:3.