Как заявил «Известиям» министр спорта Самарской области, вице-президент «Лады» Дмитрий Шляхтин, в сложившихся условиях тольяттинцам трудно было показать успешный результат.



— Думаю, по окончании сезона мы соберемся вместе с руководством и тренерским штабом, проанализируем ситуацию. Но какие выводы мы можем сделать? Есть экономика и есть результат. Имеются проблемы с титульными спонсорами, которые были у нас раньше. Сейчас мы должны заняться решением этих вопросов, а не тренерскими перестановками. Если вам не дали денег, но поставили задачу, то вы ее не исполните. По мнению министра, у «Лады» был подобран хороший состав, однако реализовать свой потенциал ему помешали финансовые условия.



— Бюджет «Лады» в этом сезоне соответствовал борьбе за попадание в плей-офф Кубка Гагарина, и шанс пройти туда у нас был. Но этот бюджет исполнялся не полностью — была задолженность по зарплате за два месяца. Может быть, она и сыграла свою негативную роль.