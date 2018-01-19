Встреча прошла на льду «Лада-Арены» и завершилась минимальным преимуществом гостей – 0:1. Тольяттинский клуб решил опротестовать на два спорных момента.

Первый момент связан с незасчитанной шайбой Георгия Белоусова на 16-й минуте первого периода, второй - с удалением Александра Стрельцова на 57-й минуте, когда главный арбитр после совещания с линейными арбитрами зафиксировал у нападающего «Лады» удар коленом.

Между тем тольяттинский клуб указывает на аналогичное нарушение, которое не было зафиксировано арбитрами несколькими секундами ранее в отношении гостей, - сообщил представитель пресс-службы «Лады».