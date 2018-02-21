Он проходит в эти дни в Екатеринбурге. Автозаводцам предстоит сыграть с местным «Автомобилистом», «Югрой» из Ханты-Мансийска и московским «Спартаком».

Красно-белым «Лада уже проиграла со счетом 3-1, осталось еще две встречи. Завершится турнир завтра.

А через неделю возобновится регулярный чемпионат КХЛ, и 27 февраля в Нижнекамске тольяттинцы сыграют «Нефтехимиком».

Фото: ХК Лада