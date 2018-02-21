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21 февраля 2018
08:15:03

Хоккеисты тольяттинской «Лады» принимают участие в товарищеском турнире

Он проходит в эти дни в Екатеринбурге. Автозаводцам предстоит сыграть с местным «Автомобилистом», «Югрой» из Ханты-Мансийска и московским «Спартаком».

Красно-белым «Лада уже проиграла со счетом 3-1, осталось еще две встречи. Завершится турнир завтра.

А через неделю возобновится регулярный чемпионат КХЛ, и 27 февраля в Нижнекамске тольяттинцы сыграют «Нефтехимиком».

Фото: ХК Лада




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