Сегодня здесь автозаводцы должны сыграть очередной матч чемпионата КХЛ против местного «трактора», однако накануне часть команды поразила инфекция. На больничных койках оказались не менее пяти игроков. Также у основного вратаря хоккейной команды Александра Лазушина диагностирована травма, пишет «Спорт-экспресс».

Известно, что спортсмены питались в гостинице. Меню для них составляют доктор и диетолог клуба. Отмечается, принимающая сторона не имеет отношения к питанию «Лады».