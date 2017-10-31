Сегодня здесь автозаводцы должны сыграть очередной матч чемпионата КХЛ против местного «трактора», однако накануне часть команды поразила инфекция. На больничных койках оказались не менее пяти игроков. Также у основного вратаря хоккейной команды Александра Лазушина диагностирована травма, пишет «Спорт-экспресс».
Известно, что спортсмены питались в гостинице. Меню для них составляют доктор и диетолог клуба. Отмечается, принимающая сторона не имеет отношения к питанию «Лады».
Об этом сообщил глава Министерства спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.
Об этом сегодня сообщили в местном управлении Роспотребнадзора
45-летняя жительница города оформила договор на квартиру, которая уже находилась в залоге
АВТОВАЗ вывел новые седаны на еще один экспортный рынок - в Ливан
Случилось это накануне ближе к вечеру
В течение дня ожидается ухудшение погодных условий
10 лет назад этот взрыв унес жизни 8 студентов