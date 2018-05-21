В финале первенства они обыграли по буллитам команду Швейцарии — 3:2. Шведы стали чемпионами мира второй год подряд и в одиннадцатый раз в истории. Швейцарцы, ни разу не побеждавшие на чемпионатах мира, в третий раз стали обладателями серебряных наград.

Третье место заняли американцы, которые накануне обыграли сборную Канады. Действующий олимпийский чемпион сборная России дошла на турнире в Копенгагене до четвертьфинала, где проиграла канадцам.