В финале первенства они обыграли по буллитам команду Швейцарии — 3:2. Шведы стали чемпионами мира второй год подряд и в одиннадцатый раз в истории. Швейцарцы, ни разу не побеждавшие на чемпионатах мира, в третий раз стали обладателями серебряных наград.
Третье место заняли американцы, которые накануне обыграли сборную Канады. Действующий олимпийский чемпион сборная России дошла на турнире в Копенгагене до четвертьфинала, где проиграла канадцам.
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