Хоккеисты "Лады" одержали уверенную победу над "Слованом" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ и продлили серию поражений братиславского клуба до четырех игр.
Встреча, прошедшая накануне в Тольятти, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев льда. У "Лады" шайбы забросили Шейн Харпер, Игорь Скороходов, Денис Зернов и Кирилл Капустин. У гостей отличился Михал Ржепик.
В следующем матче "Лада" 22 октября сыграет в гостях с ХК "Сочи", а "Слован" 23 октября примет дома московское "Динамо".
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