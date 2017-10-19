Хоккеисты "Лады" одержали уверенную победу над "Слованом" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ и продлили серию поражений братиславского клуба до четырех игр.

Встреча, прошедшая накануне в Тольятти, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев льда. У "Лады" шайбы забросили Шейн Харпер, Игорь Скороходов, Денис Зернов и Кирилл Капустин. У гостей отличился Михал Ржепик.

В следующем матче "Лада" 22 октября сыграет в гостях с ХК "Сочи", а "Слован" 23 октября примет дома московское "Динамо".