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23 января 2017
10:16:10

Хлеб и молоко могут начать обогащать йодом и витаминами

Роспотребнадзор может обязать производителей хлеба, питьевой воды, кисломолочных и других продуктов обогащать свои товары йодом, витаминами и другими микроэлементами.

Об этом пишет сегодня газета "Известия" со ссылкой на ведомство. Как отмечают в Роспотребнадзоре, несбалансированный рацион питания - один из главных факторов риска возникновения целого ряда неинфекционных заболеваний.

В Минздраве газете сообщили, что список продуктов питания, которые в перспективе должны быть обогащены микроэлементами, представит Минсельхоз, а Минздрав его проверит и утвердит.

 




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