Роспотребнадзор может обязать производителей хлеба, питьевой воды, кисломолочных и других продуктов обогащать свои товары йодом, витаминами и другими микроэлементами.

Об этом пишет сегодня газета "Известия " со ссылкой на ведомство. Как отмечают в Роспотребнадзоре, несбалансированный рацион питания - один из главных факторов риска возникновения целого ряда неинфекционных заболеваний.

В Минздраве газете сообщили, что список продуктов питания, которые в перспективе должны быть обогащены микроэлементами, представит Минсельхоз, а Минздрав его проверит и утвердит.