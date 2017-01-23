Роспотребнадзор может обязать производителей хлеба, питьевой воды, кисломолочных и других продуктов обогащать свои товары йодом, витаминами и другими микроэлементами.
Об этом пишет сегодня газета "Известия" со ссылкой на ведомство. Как отмечают в Роспотребнадзоре, несбалансированный рацион питания - один из главных факторов риска возникновения целого ряда неинфекционных заболеваний.
В Минздраве газете сообщили, что список продуктов питания, которые в перспективе должны быть обогащены микроэлементами, представит Минсельхоз, а Минздрав его проверит и утвердит.
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