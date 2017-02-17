Самолет с хоккеистами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в поле, но все закончилось хорошо, все живы и целы, сообщил агентству "Р-Спорт" главный тренер тольяттинского клуба Артис Аболс.

"Случился неприятный инцидент, но с хорошим исходом. Начали разгоняться, и самолет повело вправо, в поле. В Риге сейчас плюсовая температура, дождь идет, льда на полосе вроде бы не было. По предварительной информации один из двигателей не вышел на нужную мощность, поэтому самолет повело в сторону. Неприятно, но с хорошим исходом - все живы и целы", - сказал Аболс по телефону.

"Ждем другой борт. Есть вариант, что за нами прилетит тот борт, который привезет "Ак Барс" в Минск, а потом отправится за нами в Ригу", - пояснил тренер.

В четверг "Лада" в Риге уступила в овертайме местному "Динамо" со счетом 1:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ, а в субботу должна в Уфе сыграть с "Салаватом Юлаевым". В столицу Башкортостана тольяттинцы должны были вылететь в пятницу.