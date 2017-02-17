слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
17 февраля 2017
18:22:24

ХК "Лада" едва не разбился, улетая из Риги

Самолет с хоккеистами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в поле, но все закончилось хорошо, все живы и целы, сообщил агентству "Р-Спорт" главный тренер тольяттинского клуба Артис Аболс.

"Случился неприятный инцидент, но с хорошим исходом. Начали разгоняться, и самолет повело вправо, в поле. В Риге сейчас плюсовая температура, дождь идет, льда на полосе вроде бы не было. По предварительной информации один из двигателей не вышел на нужную мощность, поэтому самолет повело в сторону. Неприятно, но с хорошим исходом - все живы и целы", - сказал Аболс по телефону.

"Ждем другой борт. Есть вариант, что за нами прилетит тот борт, который привезет "Ак Барс" в Минск, а потом отправится за нами в Ригу", - пояснил тренер.

В четверг "Лада" в Риге уступила в овертайме местному "Динамо" со счетом 1:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ, а в субботу должна в Уфе сыграть с "Салаватом Юлаевым". В столицу Башкортостана тольяттинцы должны были вылететь в пятницу.




Последние новости Тольятти

17 февраля
15:24
Выпуск “Магаззино” про Тольятти покажут 22 февраля

Проверка нагрянула как всегда неожиданно

17 февраля
15:20
Экономические итоги прошлого года в России оказались лучше, чем ожидалось

Видна положительная динамика

17 февраля
15:17
Старушка задущила свою внучку, не вынеся издевательств

Трагедия случилась в столице Удмуртии

17 февраля
15:14
Ученые выявили случай, когда курение оказалось полезным для здоровья

Одному из жителей Германии угарный газ в табачном дыме помогал подавлять анемию

17 февраля
14:43
Подавляющее большинство аварий в Тольятти случается из-за плохих дорог

А именно -67%.

17 февраля
14:26
Самарская область получила статус проблемного региона страны

Высшая школа экономики опубликовала обзор экономической активности субъектов РФ по итогам декабря

17 февраля
14:19
В Самарской области при проведении погрузочных работ погиб водитель бульдозера

Трагедию классифицируют как ДТП

© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+