ОБ этом сообщает rsport.ru , ссылаясь на вице-президента клуба и министра спорта Самарской области Дмитрия Шляхтина.

"Лада" занимает предпоследнее 14-е место в Восточной конференции КХЛ за 7 матчей до завершения регулярного чемпионата, сохраняя только теоретические шансы на выход в плей-офф. На протяжении всего сезона клуб испытывал финансовые проблемы. В конце декабря стало известно, что «Лада» получит финансовую поддержку из бюджета Самарской области - 270 млн руб., ранее было выделено 50 млн на покрытие долгов по зарплате.

"Мы играем на те деньги, которые у нас есть", отметил Шляхтин. "Лада" — молодой клуб, который всегда основывался на своей мощной детско-спортивной школе, который без безумных денег добивался результатов".