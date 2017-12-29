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29 декабря 2017
08:51:12

Химики рассказали кофеманам, как сварить самый вкусный напиток

К  повышенному уровню концентрации кофеина приводит заваривание кофе холодным способом. К такому выводу пришли американские исследователи. Ученые изучили четыре вида кофе, сравнив напитки, полученные с помощью традиционного заваривания кипятком и холодным способом (приготовление занимает от 10 часов до суток при воде комнатной температуры).

В исследовании использовались зерна средней и темной обжарки, грубого и среднего помола.

Сравнив химический состав получившихся напитков, ученые пришли к выводу, что при холодном заваривании кофе, к примеру, темной обжарки и грубого помола, выделяется 1000 миллиграмм кофеина на литр напитка. А при приготовлении кофе кипятком концентрация этого вещества не превышает 800 миллиграмм.

Кроме того, химики установили, что концентрация кофеина достигает этих показателей уже после 6-7 часов холодного заваривания.

Ранее американские ученые установили, что каждая выпитая чашка кофе в неделю снижает риск инфаркта на семь процентов, а инсульта — на восемь процентов по сравнению с теми, кто не пьет этот напиток.

Источник РИА Новости




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