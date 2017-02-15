Согласно последним данным Самарастата, в четвертом квартале 2016 года численность рабочей силы в регионе составляла 1 млн 734,8 тысяч человек, из них 96,6% были заняты в экономике и 58,7 тысяч человек не имели занятия, но активно его искали. В то же время, по информации министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области к концу декабря 2016 года в государственных учреждениях службы занятости населения состояли на учете 23,5 тысячи граждан, из них 22,3 тысячи имели статус безработного. Это на 21,6% больше, чем годом ранее.

Сегодня в Самаре проживает 4570 безработных гражданина, 7863 - в Тольятти. В целом же по региону уровень зарегистрированной безработицы составляет 1,3% от численности рабочей силы. В то же время, если верить отчетам государственных учреждениях службы занятости населения, на 100 заявленных вакансий в конце года приходилось 72 безработных самарца. Получается, что работы хватает на всех, причем с избытком. Тогда почему же ряды соискателей продолжают пополняться?

Ответ на этот вопрос прост: далеко не все специальности сегодня являются востребованными. А получать новое образование и менять сферу деятельности хочет далеко не каждый оставшийся за бортом самарец.