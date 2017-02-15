Согласно последним данным Самарастата, в четвертом квартале 2016 года численность рабочей силы в регионе составляла 1 млн 734,8 тысяч человек, из них 96,6% были заняты в экономике и 58,7 тысяч человек не имели занятия, но активно его искали. В то же время, по информации министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области к концу декабря 2016 года в государственных учреждениях службы занятости населения состояли на учете 23,5 тысячи граждан, из них 22,3 тысячи имели статус безработного. Это на 21,6% больше, чем годом ранее.
Сегодня в Самаре проживает 4570 безработных гражданина, 7863 - в Тольятти. В целом же по региону уровень зарегистрированной безработицы составляет 1,3% от численности рабочей силы. В то же время, если верить отчетам государственных учреждениях службы занятости населения, на 100 заявленных вакансий в конце года приходилось 72 безработных самарца. Получается, что работы хватает на всех, причем с избытком. Тогда почему же ряды соискателей продолжают пополняться?
Ответ на этот вопрос прост: далеко не все специальности сегодня являются востребованными. А получать новое образование и менять сферу деятельности хочет далеко не каждый оставшийся за бортом самарец.
Источник Волга Ньюс
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6 тыс. человек обратилось в службу занятости населения за содействием в поиске подходящей работы в январе-феврале 2017 года, 2,5 тыс. соискателей были трудоустроены.
"По данным HeadHunter, наиболее востребованными специалистами на рынке труда Самарской области в начале 2017 года являются специалисты сферы продаж - на их долю приходится более трети всех запросов местных работодателей, - комментирует руководитель пресс-службы HeadHunter в Поволжье Наталья Парфенова. - Второе место по количеству размещенных вакансий - сфера информационных технологий (11%), третье - у производственного персонала (10%)". Кроме того, по данным рекрутингового портала, острый дефицит специалистов ощущается в таких сферах, как "Медицина, Фармацевтика", "Страхование", "Наука, образование".
Эта статистика частично подтверждается данными государственной службы занятости. Согласно информации, размещенной на сайте регионального минтруда, в Самаре сегодня не хватает 430 врачей, в Тольятти - 354 (всего по области - 1227). Также среди лидеров - рабочие плодоовощных хозяйств, только в Самаре таких специалистов требуется 680 (всего по области - 722). И вообще, что касается сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, то на эти сферы в приходится абсолютное большинство незакрытых вакансий - 11523, или 38,1% от общего числа.
Как отмечает Наталья Парфенова, сложнее всего сейчас найти работу кандидатам из сферы "Государственная служба", здесь на одну открытую позицию приходится почти 28 резюме. Также высока конкуренция среди топ-менеджмента (14 резюме на одно место) и нефтегазовой отрасли (13 резюме). И, как и прежде, крайне сложно найти работу молодым специалистам и юристам.
Фото: volga.news