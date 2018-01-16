Самарская область в составе Приволжского федерального округа заняла в нем девятое место. Аналитики проекта проанализировали данные, которые ежеквартально вносились в его онлайн-систему более 750 работодателями на протяжении всего года.
Указанная в рейтинге заработная плата соответствует средней по региону для работников уровня «специалист» и «ведущий специалист», не предполагающая прямых подчиненных. Значения среднемесячного дохода приведены gross (до вычета подоходного налога), с учетом премий и бонусов за 2017 год.
|
№
|
Регион
|
Зарплата в 2017 году
|
% от московской
|
1
|
Москва и область
|
80 400
|
100%
|
2
|
Дальневосточный ФО
|
58 700
|
73,0%
|
3
|
Санкт-Петербург и область
|
55 200
|
68,7%
|
4
|
Уральский ФО
|
42 900
|
53,0%
|
5
|
Сибирский ФО
|
40 500
|
50,4%
|
6
|
Северо-Западный ФО*
|
37 000
|
46,0%
|
7
|
Центральный ФО*
|
35 000
|
43,5%
|
8
|
Южный ФО
|
35 000
|
43,5%
|
9
|
Приволжский ФО
|
34 800
|
43,3%
|
10
|
Северо-Кавказский ФО
|
28 800
|
35,8%
|
|
*округа без Москвы и Санкт-Петербурга
|
Согласно данным проекта HeadHunter «Банк данных заработных плат», не планируют в ближайший год пересматривать зарплаты сотрудников 33,3% компаний Тольятти.
На решение руководства в этом вопросе полагаются 28,6% работодателей. У 38,1% компаний пересмотр зарплат запланирован, у большинства компаний он состоится с января по март.
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