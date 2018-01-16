слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
16 января 2018
12:08:36

HeadHunter составил зарплатный рейтинг регионов за 2017 год

Самарская область в составе Приволжского федерального округа заняла в нем девятое место.  Аналитики проекта проанализировали данные, которые ежеквартально вносились в его онлайн-систему более 750 работодателями на протяжении всего года.

Указанная в рейтинге заработная плата соответствует средней по региону для работников уровня «специалист» и «ведущий специалист», не предполагающая прямых подчиненных. Значения среднемесячного дохода приведены gross (до вычета подоходного налога), с учетом премий и бонусов за 2017 год.

Регион

Зарплата в 2017 году

% от московской

1

Москва и область

80 400

100%

2

Дальневосточный ФО

58 700

73,0%

3

Санкт-Петербург и область

55 200

68,7%

4

Уральский ФО

42 900

53,0%

5

Сибирский ФО

40 500

50,4%

6

Северо-Западный ФО*

37 000

46,0%

7

Центральный ФО*

35 000

43,5%

8

Южный ФО

35 000

43,5%

9

Приволжский ФО

34 800

43,3%

10

Северо-Кавказский ФО

28 800

35,8%

 

*округа без Москвы и Санкт-Петербурга

 

Согласно данным проекта HeadHunter «Банк данных заработных плат», не планируют в ближайший год пересматривать зарплаты сотрудников 33,3% компаний Тольятти.

На решение руководства в этом вопросе полагаются 28,6% работодателей. У 38,1% компаний пересмотр зарплат запланирован, у большинства компаний он состоится с января по март.




Последние новости Тольятти

16 января
12:20
«Самара-Арену» обеспечат системами блокировки полета бытовых дронов

Такие системы появятся на всех стадионах, где будут проходить матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году

16 января
11:45
В Самарской области в 2017 году не было ни одного случая материнской смертности

Развитие службы родовспоможения, детской медицины – один из приоритетов в работе областных властей

16 января
11:34
Тольяттинцам предлагают придумать, как разрисовать городские здания

Стартовал художественный конкурс «Стрит-арт проект «РАЗ! ЦВЕТ»

16 января
11:21
«Лыжня России-2018» в Тольятти пройдет 11 февраля

Общегородской день лыжника в очередной раз состоится в пригородном лесу у спортивной базы

16 января
10:49
Тольяттинских детишек приглашают в санатории

Путевку могут получить родители ребят в возрасте от 6 до 18 лет

16 января
10:42
В Тольятти приступают к информированию избирателей о выборах Президента РФ

Об этом сегодня сообщили в горадминистрации

16 января
10:27
В школах Самарской области усилят меры безопасности после ЧП в Перми

Об этом сообщает минобрнауки региона


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+