Самарская область в составе Приволжского федерального округа заняла в нем девятое место. Аналитики проекта проанализировали данные, которые ежеквартально вносились в его онлайн-систему более 750 работодателями на протяжении всего года.

Указанная в рейтинге заработная плата соответствует средней по региону для работников уровня «специалист» и «ведущий специалист», не предполагающая прямых подчиненных. Значения среднемесячного дохода приведены gross (до вычета подоходного налога), с учетом премий и бонусов за 2017 год.

№ Регион Зарплата в 2017 году % от московской 1 Москва и область 80 400 100% 2 Дальневосточный ФО 58 700 73,0% 3 Санкт-Петербург и область 55 200 68,7% 4 Уральский ФО 42 900 53,0% 5 Сибирский ФО 40 500 50,4% 6 Северо-Западный ФО* 37 000 46,0% 7 Центральный ФО* 35 000 43,5% 8 Южный ФО 35 000 43,5% 9 Приволжский ФО 34 800 43,3% 10 Северо-Кавказский ФО 28 800 35,8% *округа без Москвы и Санкт-Петербурга

Согласно данным проекта HeadHunter «Банк данных заработных плат», не планируют в ближайший год пересматривать зарплаты сотрудников 33,3% компаний Тольятти.

На решение руководства в этом вопросе полагаются 28,6% работодателей. У 38,1% компаний пересмотр зарплат запланирован, у большинства компаний он состоится с января по март.