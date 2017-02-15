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15 февраля 2017
09:15:24

Хакеры рассказали, какие препараты принимают олимпийские чемпионы из США

Хакеры из группировки Fancy Bears рассказали, какие препараты принимают олимпийские чемпионы из США. Документы с перечнем лекарств стали известны телеканалу RT.

В основном в списке легальные препараты, но есть и исключения. Сообщается, что 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс во время соревнований принимал лекарство от эпилепсии. Препарат помогает справиться с судорогами во время напряжённых тренировок.

В справках баскетболистки Сьюзан Бёрд и четырехкратной олимпийской чемпионки гимнастки Симоны Байлз указаны запрещенные препараты, но на результатах допинг-теста это никак не сказалось, отмечает НСН.




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