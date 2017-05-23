Кибермошенники стали воровать данные карт банковских клиентов с помощью сайтов, обещающих легкий заработок в интернете. Доверчивым соискателям работы сообщают, что с обещанной «зарплаты» нужно заплатить налог с помощью банковских карт. И на этапе ввода данных конфиденциальная информация — данные карт — попадает в руки мошенников. Об этом «Известиям» рассказали в компании «Яндекс».
По оценкам компании, в месяц клиенты банков теряют около 20 млн рублей. В «Яндексе» уточнили, что всего на уловки мошенников попадаются около 12 тыс. пользователей в сутки, часть из них гарантированно соглашается ввести данные карт в зараженных формах для оплаты налогов или комиссий.
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