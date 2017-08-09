Они угрожают раскрыть данные и конфиденциальные документы, похищенные у американского телеканала.

В видеообращении к главе HBO Ричарду Плеплеру неизвестные утверждают, что "получили ценную информацию" в ходе компьютерной атаки, которая позволила им похитить полтора терабайта данных.

"Мы хотим много долларов в обмен на прекращение краж ваших данных", - заявили хакеры. По некоторым данным, размер требуемой компьютерными пиратами суммы колеблется от 12 до 15 миллионов долларов.

Напомним, что десять похищенных документов уже были размещены хакерами в Сети в понедельник, в том числе сценарий пятого эпизода сериала "Игры престолов".

Хакеры утверждают, что в их распоряжение попали многочисленные документы и "строго конфиденциальные данные", в том числе договоры на производство сериала и личные файлы руководства телекомпании.