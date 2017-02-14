Сегодня Николай Меркушкин ответит на вопросы журналистов шести ведущих региональных телеканалов в рамках программы «Круг вопросов».
Как сообщили в пресс-службе областного правительства, глава региона обсудит с журналистами экономическую ситуацию, реализацию крупных инфраструктурных проектов, а также и строительство и реконструкцию крупных объектов в Самаре к ЧМ-2018. Они должны стать центрами гостевых маршрутов и придать городу облик современного мегаполиса.
Также в ходе передачи будут подняты темы строительства жилья и дорог, новых поликлиник, детских садов, школ, спортивных площадок. Еще одной важной темой разговора станет исполнение плана подготовки к празднованию 50-летия первого автомобиля ВАЗа в Тольятти, а также перспективы развития производства на автогиганте.
Интервью Меркушкина выйдет в эфир сегодня, 14 февраля, на телеканале «Россия 24» в 19.00.
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