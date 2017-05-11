Мероприятие посвящено итогам пятилетней работы Николая Меркушкина в нашей губернии. Глава региона расскажет о том, что сделано и ответит на вопросы представителей средств массовой информации. Трансляция пресс-конференции начнется в 19.00, ее покажет телеканал «Россия-24. Самара».
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