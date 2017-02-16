И связано это не только с возрастом Николая Меркушкина, считает депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев. Так он прокомментировал озвученный Владимиром Жириновским тренд Кремля на смену губернаторов, достигших 60-летнего возраста.



«Тем не менее основные критерии, по которым администрация президента РФ оценивает целесообразность нахождения губернаторов на занимаемой должности, представляют собой комплекс соответствий. Это процент, который регион выдает за «Единую Россию» на выборах, отсутствие в регионе заметных акций протеста и роста протестных настроений, отсутствие решений на уровне региональной власти, из-за которых появляются эти протестные настроения. И еще один главный показатель — насколько губернатор справляется с экономикой. Либо экономика падает, и Москва вынуждена выделять все больше и больше федеральных средств, либо глава региона решает экономические задачи и регион худо-бедно, но развивается», — сказал Михаил Матвеев ИА "Регнум".



«Если человек по всем этим показателям демонстрирует отрицательную динамику, а при этом еще и возраст у него, при котором начинаются проявления каких-то чудачеств, неадекватных высказываний, это является раздражающим фактором и для граждан, и для Кремля», — считает он.

По словам депутата Матвеева, акции протеста в Самарской области в данный момент нарастают. И связаны они с конкретными решениями областной власти, которые можно квалифицировать как грубые ошибки. «С начала 2017 года по инициативе губернатора Меркушкина отменен целый пакет социальных льгот для пенсионеров, которые всегда являлись основной электоральной опорой власти (отмена бесплатного проезда на транспорте, лимит по социальным проездным на 50 поездок, отмена льгот по оплате ЖКХ и ежемесячных денежных выплат работающим пенсионерам и пенсионерам с пенсией выше 19 500 рублей).

Это вызвало уже два митинга протеста — в Тольятти и Самаре, где уже звучат требования отставки губернатора, и на днях будет новый. Пенсионеры буквально взорвались от возмущения», — пояснил парламентарий.

Напмоним, очередная акция протеста пенсионеров состоится в Самаре 18 февраля.