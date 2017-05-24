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24 мая 2017
08:36:32

Губернатор Меркушкин обсудил тольяттинские дороги и медицину с премьером Медведевым

Рабочая встреча председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным состоялась во вторник в Москве. В ходе встречи премьер-министр и глава Самарского региона обсудили социально-экономическую ситуацию в области, выполнение социальных обязательств, а также целый ряд вопросов, касающихся развития губернии, сообщили в пресс-службе областного кабмина.

В ходе встречи также обсуждался ряд других социально значимых вопросов. Среди них — дополнительная господдержка программы по созданию новых рабочих мест в Тольятти, а также профессиональной переподготовки и повышения квалификации, в том числе бывших работников "АвтоВАЗа".

Дмитрий Медведев и Николай Меркушкин обсудили вопрос подготовки к празднованию 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ. В частности, привлечение средств федерального бюджета на строительство новых поликлиник.

К сожалению, в Тольятти одной из серьезных проблем остается оказание высококвалифицированной медицинской помощи жителям Автозаводского района. В настоящее время прием больных ведется в помещении детского сада, где отсутствуют необходимые условия.

В 2017 году за счет средств областного бюджета в городском округе Тольятти начато строительство поликлиники на 1000 посещений в смену, а также детской поликлиники на 500 посещений в смену. Для завершения строительства требуется федеральная поддержка. Глава российского правительства поддержал просьбу самарского губернатора и дал соответствующее поручение профильным министерствам.

Кроме того, по сообщению областного кабмина, поддержка со стороны российского правительства будет оказана в строительстве автомобильных дорог и благоустройстве Тольятти. Данные мероприятия предусмотрены планом основных мероприятий по празднованию полувекового юбилея выпуска первого вазовского автомобиля.

Так, в рамках плана предусмотрено строительство и реконструкция ряда автомобильных дорог. Наиболее капиталоемкими являются реконструкция автодороги Тольятти–Ягодное и строительство улично-дорожной сети западнее Московского проспекта в Тольятти.

На встрече также обсуждались перспективы строительства завода по переработке промышленных и бытовых отходов на полигоне "Преображенка" (Тольятти). Проект на принципах государственно-частного партнерства планируется реализовать в 2018 г. с участием госпредприятия "Экология". Оно обеспечивает обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение более половины образующихся на территории региона отходов производства и потребления.

 




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