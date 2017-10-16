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16 октября 2017
08:24:15

Грузовик не уступил дорогу и подмял под себя внедорожник, погибли двое

ДТП произошло в субботу в Волжском районе области на Обводной дороге Самары. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что водитель грузовика МАЗ при выезде из дачного массива не уступил дорогу ВАЗовской легковушке, двигавшейся по главной.

Фото: 63.mvd.ru

В результате - столкновение и 2 смерти. Водитель и пассажирка легкового автомобиля  от полученных травм скончались на месте происшествия до прибытия скорой помощи.

Фото: 63.mvd.ru

По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.




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