ДТП произошло накануне на 209 километре федеральной автодороги М-5 «Урал». Как рассказали в полиции, 24-летний житель республики Кыргызстан, сидевший за рулем автомобиля «ДАФ», не справился с управлением. Съехав в с дороги, машина опрокинулась.

В результате водитель с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга был доставлен в больницу. В настоящее время по факту этой аварии проводится проверка.

Фото: 56.мвд.рф