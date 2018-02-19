Соответствующее заявление боевики распространили через собственное информационное агентство Amaq. ЧП в Дагестане произошло накануне, жертвами нападения стали пять человек. Сам стрелок убит полицейскими.
С криками «Аллах акбар» он открыл огонь по людям, которые выходили из церкви после богослужения. Местные власти установили личность злоумышленника. Это 22-летний местный житель Халил Халилов.
В правоохранительных органах сообщили, что Халилов в прошлом году примкнул к ИГИЛ и входил в т.н. «спящую ячейку».
Источник Эхо Москвы
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