Соответствующее заявление боевики распространили через собственное информационное агентство Amaq. ЧП в Дагестане произошло накануне, жертвами нападения стали пять человек. Сам стрелок убит полицейскими.

С криками «Аллах акбар» он открыл огонь по людям, которые выходили из церкви после богослужения. Местные власти установили личность злоумышленника. Это 22-летний местный житель Халил Халилов.

В правоохранительных органах сообщили, что Халилов в прошлом году примкнул к ИГИЛ и входил в т.н. «спящую ячейку».