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14 ноября 2017
08:13:19

Грядущим предновогодним подорожанием шампанского заинтересовались антимонопольщики

В ведомстве росте проверят информацию о возможном росте цен на него. Газета "Известия" сообщила, что Национальная торговая ассоциация и Российская ассоциация экспертов рынка ритейла ожидают увеличения стоимости шампанского и игристых вин на 10-15% в конце декабря.

Импортеры утверждают, что это произойдет вследствие неурожая в Европе, в том числе во французской провинции Шампань. Между тем, роста цен на водку накануне Нового года не ожидается. Об этом сообщили опрошенные РИА Новости аналитики рынка. Они пояснили, что рынок сейчас затоварен, и объемы производства водки не снижались.

Источник Маяк




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