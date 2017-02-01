Об этом заявили в Роспотребнадзоре. За неделю зарегистрировано почти 5 тысяч случаев ОРВИ, лабораторное подтверждение гриппа А получено лишь у 5ти человек.
Роспотребнадзор призывает в эпидсезон соблюдать правила неспецифической профилактики, включающей использование иммуномодуляторов, антивирусных препаратов и комплексов поливитаминов.
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