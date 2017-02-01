Об этом заявили в Роспотребнадзоре. За неделю зарегистрировано почти 5 тысяч случаев ОРВИ, лабораторное подтверждение гриппа А получено лишь у 5ти человек.

Роспотребнадзор призывает в эпидсезон соблюдать правила неспецифической профилактики, включающей использование иммуномодуляторов, антивирусных препаратов и комплексов поливитаминов.