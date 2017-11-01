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01 ноября 2017
09:52:36

Гриппа в Тольятти нет, но ОРВИ в городе фиксируют чаще

Впрочем, в  местном Роспотребнадзоре говорят, что  заболеваемость на неэпидемическом уровне. На сегодняшний день у медиков числится порядка 2,5 тысяч заболевших, большинство из них дети. По результатам лабораторного мониторинга, за прошедшую неделю вирусов гриппа не обнаружено, отмечена циркуляция вирусов только негриппозной этиологии.

В Тольятти продолжается стартовавшая в сентябре прививочная кампания. В этом году планируется привить свыше 300 тысяч человек или более 42% городского населения. В ведомстве утверждают, что анализ хода прививочной кампании показал отсутствие случаев поствакцинальных осложнений, противогриппозные вакцины хорошо переносятся детьми и взрослыми.




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