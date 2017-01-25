По данным Роспотребнадзора, в области отмечено превышение пороговых значений заболеваемости ОРВИ и гриппом уже на 34%. Наибольший удельный вес у вирусов типа А.

В Самарской области полностью закрыты 3 школы и 3 дошкольных учреждения, частично приостановлен образовательный процесс в 25 классах девяти школ, в 12 группах десяти дошкольных учреждений и в 5 группах одного учреждения среднего профессионального образования.