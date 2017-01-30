В мэрии сообщили данные о количестве заболевших детей. Полностью закрыта школа №11, там заболели 30% учащихся. Отдельные классы не вышли на занятия в школах №№ 6, 10, 18, 21, 25, 66, 90, 94. Порог карантина в 20% заболевших превышен в 73 классах, сообщили в горадминистрации.
Всего от ОРВИ и гриппа страдают 5204 ребенка — это 7,5% от общего числа учащихся, что не превышает порога эпидемии.
Кроме того, на карантин закрылись 7 групп в шести дошкольных учреждениях. Дети болеют в детских садах №№ 22, 26, 64, 79, а также в структурных подразделениях лицея №6 и гимназии №9.
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