Доля взрослых курильщиков по итогам 2017 года сократилась до 29%, сообщили в Минздраве. Снижение произошло за счет мужчин. Среди женщин тех, кто угодил в никотиновую ловушку, меньше не стало. По словам экспертов, представительницам прекрасного пола сложнее отказаться от вредной привычки. Ароматные тонкие сигареты оказались более крепким крючком, на котором их держат табачники.

Положительная тенденция по снижению числа курящих наблюдается уже несколько лет. По данным ВОЗ, их доля среди всего взрослого населения России с 2009 по 2017 год снизилась на 10%. Это связано с реализацией антитабачного закона, принятого в 2013 году, считают эксперты.

Документ ввел запрет на курение в общественных местах, рекламу и стимулирование продаж табака, обеспечил снижение территориальной доступности сигарет, предусмотрел ценовые и налоговые меры, направленные на сокращение спроса на табачные изделия.