С таким предложением выступили депутаты Госдумы. Правда, повезет не всем, а лишь тем, кто будет признан добросовестным. В соответствующем законопроекте, внесенном на рассмотрение, отмечается, что на грани банкротства в стране в настоящее время находятся порядка 600 тысяч человек.
Если предложенный документ наберет необходимое количество голосов народных избранников, суды смогут списывать задолженности граждан, у которых нет имущества для удовлетворения требований кредиторов. Чтобы попасть в категорию «добросовестных», нужно исправно платить налоги.
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