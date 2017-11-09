С таким предложением выступили депутаты Госдумы. Правда, повезет не всем, а лишь тем, кто будет признан добросовестным. В соответствующем законопроекте, внесенном на рассмотрение, отмечается, что на грани банкротства в стране в настоящее время находятся порядка 600 тысяч человек.

Если предложенный документ наберет необходимое количество голосов народных избранников, суды смогут списывать задолженности граждан, у которых нет имущества для удовлетворения требований кредиторов. Чтобы попасть в категорию «добросовестных», нужно исправно платить налоги.