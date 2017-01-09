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09 января 2017
11:26:53

График рейдов января в ГИБДД Тольятти уже готов

Первые проверки на дорогах стартуют 19 числа.

В ГАИ не устают повторять, что на сегодняшний день одной из наиболее эффективных форм организации несения службы вне зон автоматического контроля является отработка отдельных видов правонарушений группами нарядов ДПС с максимальным информированием общественности о проведении мероприятий.

В январе на территории Тольятти пройдет 9 рейдов. Вот их список и даты проведения:

  • 20 января - по контролю за применением детских удерживающих устройств;
  • 21 и 28 января - по массовой проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения;
  •  23 и 30 января – на пешеходных переходах;
  • 24 января - по контролю за осуществлением пассажирских перевозок;
  • .25 января – по выявлению нарушений ПДД РФ, связанных с выездом на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения;                                                                
  • 19 января – по выявлению нарушений правил использования ремней безопасности;
  • 31 января – по выявлению нарушений ПДД РФ, связанных с управлением транспортными средствами, на которых установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных средств.

           




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