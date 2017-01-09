Первые проверки на дорогах стартуют 19 числа.
В ГАИ не устают повторять, что на сегодняшний день одной из наиболее эффективных форм организации несения службы вне зон автоматического контроля является отработка отдельных видов правонарушений группами нарядов ДПС с максимальным информированием общественности о проведении мероприятий.
В январе на территории Тольятти пройдет 9 рейдов. Вот их список и даты проведения:
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