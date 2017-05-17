Нападению злоумышленников подверглось заведение на ул. Свердлова. Как сообщил источник в правоохранительных органах, 14 мая около половины седьмого вечера туда зашли двое молодых людей лет 25-30 на вид.
Они запугали продавца пистолетом и забрали из ювелирные украшения стоимостью чуть более 650 тыс рублей. Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 162 УК РФ "Разбой с применением оружия", которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. Личности преступников пока не установлены. Сейчас их ищут.
Источник TLT.ru
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