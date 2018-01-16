Новая программа позволит определить подлинность вышедших не так давно купюр номиналом 200 и 2000 рублей. Скачать приложение можно будет после 18 января через AppStore и GooglePlay, сообщает пресс-служба «Гознака».
Новые банкноты 200 и 2000 рублей были представлены 12 октября. С ноября они находятся в обращении, но пока еще редкость. На «Авито» немало объявлений о продаже купюр в 2000 рублей. Цены разные от 2150 до 3000.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина призвала россиян не хранить новые деньги как сувениры.
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