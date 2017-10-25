Об этом сообщил вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов на заседании Губернской Думы. Сейчас правительство губернии совместно с министерством спорта страны прорабатывает вопрос о передаче стадиона в собственность Самарской области после 2018 года с софинансированием на эксплуатационные расходы из средств федерального бюджета.

«Самара Арена» станет домашним стадионом футбольного клуба «Крылья Советов» и будет использоваться не только для проведения матчей, но и для спортивно-массовых и культурно-зрелищных мероприятий. Фетисов рассказал также, что сейчас продолжается строительство инфраструктуры вокруг стадиона. Общий процент готовности комплекса инженерных сетей составляет 84, очистные сооружения готовы на 69%.