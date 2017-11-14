Проект закона предлагает признавать безвестно отсутствующими должников, если их не смогли найти в течение года. В этом случае оставшиеся без выплат россияне смогут претендовать на получение пособия по потере кормильца.
Отмечается, что комитет нижней палаты парламента РФ уже порекомендовал законопроект к принятию.
Источник НСН
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