Об этом сообщил заместитель министра связи и массовых коммуникаций Олег Пак. Паспорт болельщика – нововведение России как страны- хозяйки мундиаля. Документ представляет собой персонифицированную карту, которую должен получить каждый зритель, купивший билет на матчи ЧМ.

Паспорт болельщика дает право бесплатного проезда между городами, которые примут матчи, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах. Для иностранных граждан паспорт болельщика дает право безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.