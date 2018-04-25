Об этом сообщил заместитель министра связи и массовых коммуникаций Олег Пак. Паспорт болельщика – нововведение России как страны- хозяйки мундиаля. Документ представляет собой персонифицированную карту, которую должен получить каждый зритель, купивший билет на матчи ЧМ.
Паспорт болельщика дает право бесплатного проезда между городами, которые примут матчи, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах. Для иностранных граждан паспорт болельщика дает право безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира.
Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
Источник Маяк
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