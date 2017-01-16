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Выход на лед опасен для жизни, напоминают в мэрии...
Машины оснащены системой видеорегистрации с тремя камерами и приборами фото- и видеофиксации административных правонарушений...
Запись является единственной отмеченной главой правительства в социальной сети...
Завершились все праздники, а существенные накопления потрачены...
Эпизод «Последнее дело» может быть началом...
Атмосферное давление на предстоящей неделе превысит норму на 10-15 мм рт. ст.
В итоге ставка должна достигнуть 18 %...