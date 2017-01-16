Соответствующий законопроект будет рассмотрен в пятницу. Документ запрещает предоставлять сведения о товарах (работах, услугах) мелким нечитаемым шрифтом.



"Особенно это актуально для договоров, связанных с банковским обслуживанием. Именно они зачастую содержат условия, на которые потребителю необходимо обратить особое внимание, но написанные мелким, практически нечитаемым шрифтом. Мелкий шрифт затрудняет восприятие, дает лишнее напряжение глазам и побуждает пропускать изучение соответствующих условий договора, что в итоге может привести к неблагоприятным последствиям для стороны договора", - отмечено в пояснительной записке к законопроекту.



"Мелкий шрифт может использоваться в договорах вклада или открытия счета. И одна строчка мелким шрифтом, содержащая существенные условия, может менять смысл всего договора", - заявил руководитель банковской секции Союза по защите прав потребителей финансовых услуг Финпотребсоюза Михаил Беляев.

