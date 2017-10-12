слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
12 октября 2017
07:41:47

Госдума рассмотрит законопроект о введении обязательного страхования пассажиров такси

Поправки внесены во вступающую с 28 января будущего года новую версию закона об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда пассажиру. Сейчас пострадавший может рассчитывать на компенсацию по ОСАГО водителя с максимальной выплатой в 500 тысяч рублей, тогда как пассажир автобуса, который попал в аварию, получит 2 миллиона.  

Также предлагается законодательно регламентировать действия агрегаторов, таксопарков и водителей и определить, кто из субъектов предпринимательства и за какие действия несет ответственность. Все агрегаторы такси должны будут размещать на своем сайте информацию о водителях, классе транспортных средств, предоставляемых услугах, ценах и деталях перевозки.

Источник Росбалт




Последние новости Тольятти

13 октября
13:16
Жителям Тольятти не стоит ждать погожих выходных

Такими, увы, пасмурными прогнозами, поделились синоптики областного Гидрометцентра...

13 октября
13:15
Тольяттинцы отправились участвовать во Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи

Самарская делегация довольно внушительна, в ее составе 125 человек...

13 октября
13:04
В Самарской области задержан серийный грабитель

37-летний мужчина подозревается в том, что выносил добро из частных домов Самары, Тольятти, Жигулевска, Красноярского и Ставропольского районов...

13 октября
12:07
Полиция раскрыла убийство пожилой пары из Жигулевска

Стражам порядка понадобилось всего несколько часов, чтобы установить личность предполагаемого преступника  и задержать его...

13 октября
11:06
В эти выходные ожидается сильная магнитная буря

У некоторых людей могут возникать головные боли и бессонница...

13 октября
11:05
Курумоч обслужил за неполный год 2 млн 5 тысяч пассажиров

В аэропорту привели топ-5 самых востребованных направлений...

13 октября
10:45
Завтра в Тольятти стартуют октябрьские рейды ГИБДД

14 октября инспекторы будут отслеживать водителей, предпочитающих встречную полосу...


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+