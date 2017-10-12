Поправки внесены во вступающую с 28 января будущего года новую версию закона об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда пассажиру. Сейчас пострадавший может рассчитывать на компенсацию по ОСАГО водителя с максимальной выплатой в 500 тысяч рублей, тогда как пассажир автобуса, который попал в аварию, получит 2 миллиона.
Также предлагается законодательно регламентировать действия агрегаторов, таксопарков и водителей и определить, кто из субъектов предпринимательства и за какие действия несет ответственность. Все агрегаторы такси должны будут размещать на своем сайте информацию о водителях, классе транспортных средств, предоставляемых услугах, ценах и деталях перевозки.
Источник Росбалт
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