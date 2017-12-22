Теперь регионы будут обязаны проводить через публичные слушания и согласовывать с гражданами территориальные схемы размещения отходов, включая расположение полигонов, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, сортировочных станций.

Это позволит снять напряжение, которое периодически возникает между региональными властями и жителями субъектов РФ, считают законодатели. Документ также содержит меры по стимулированию предприятий и россиян к раздельному сбору отходов.