Он переводит побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения в случаях, когда такой проступок совершен впервые. Как отмечает ТАСС , декриминализация семейных побоев вызвала широкий общественный резонанс.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что при рассмотрении законопроекта будет учтено "в первую очередь мнение общества".

В свою очередь депутат Ольга Баталина, одна из авторов законопроекта, подчеркнула, что россияне, по данным ВЦИОМ, в большинстве своем осуждают семейное насилие, но поддерживают инициативу смягчить наказание за первый случай нанесения побоев.