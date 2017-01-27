Он переводит побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения в случаях, когда такой проступок совершен впервые. Как отмечает ТАСС, декриминализация семейных побоев вызвала широкий общественный резонанс.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что при рассмотрении законопроекта будет учтено "в первую очередь мнение общества".
В свою очередь депутат Ольга Баталина, одна из авторов законопроекта, подчеркнула, что россияне, по данным ВЦИОМ, в большинстве своем осуждают семейное насилие, но поддерживают инициативу смягчить наказание за первый случай нанесения побоев.
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