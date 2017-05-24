слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
24 мая 2017
13:51:50

Госдума отменила открепительные удостоверения на выборах

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении пакет законов, которые позволяют голосовать на выборах по месту пребывания без открепительных удостоверений, передает РИА Новости.

Человек, который в день голосования будет находиться в другом городе или регионе, сможет подать в избирательную комиссию заявление о том, чтобы его включили в список избирателей по месту пребывания. Сроки подачи заявлений определит ЦИК в ограниченных пределах — не ранее чем за 45 дней и не позднее 14 часов местного времени дня, предшествующего дню выборов. Гражданин сможет проголосовать один раз, а заявление на включение в список избирателей можно подать только на один избирательный участок и только лично по предъявлению паспорта.

Подать заявление можно будет через портал госуслуг или в МФЦ, если это будет предусмотрено Центризбиркомом. Если в день выборов гражданин все же придет на участок по месту жительства, то он сможет проголосовать только по решению участковой избирательной комиссии, когда проверят, что он не голосовал на участке по месту нахождения, указанному в заявлении.




Последние новости Тольятти

24 мая
14:11
В Самарской области побит новый рекорд холодного мая

Так холодно не было как минимум 15 лет...

24 мая
13:54
В Тольятти анонсирована первая площадка празднования Дня защиты детей

Приглашаются все желающие...

24 мая
13:47
45 тысяч верующих поклонились мощам святого Николая Чудотворца

МЧС развернуло полевые кухни для стоящих в очереди...

24 мая
13:11
В Тольятти появился новый Почетный гражданин

Это кардиолог больницы имени Баныкина Галина Горб...

24 мая
12:08
Мероприятие для истинных романтиков пройдет в Тольятти

В небо запустят сотни, а может и тысячи, светошариков...

24 мая
11:45
Сергей Андреев оставил Сергея Анташева без зарплаты

Бывший мэр не догулял 183 отпускных дня. При увольнении ему дополнительно была выплачена компенсация...

24 мая
11:36
От планов к действиям

Строительство нового парка в Тольятти обсудят на заседании рабочей группы...


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+