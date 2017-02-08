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08 февраля 2017
11:10:00

Госдума намерена бессрочно продлить бесплатную приватизацию жилья

Сегодня нижняя палата парламента рассмотрит во втором, основном чтении законопроект, который в первоначальной редакции продлевал её до 2020 года для отдельных категорий граждан, в том числе крымчан и жителей аварийных домов. По инициативе единороссов в документ планируется внести поправку, которая сделает это право всеобщим и бессрочным.

В рамках прошедшей региональной недели депутаты парламентского большинства провели встречи с избирателями, на которых выяснилось, что многие категории граждан не успели воспользоваться правом на приватизацию своего жилья. Это, в частности, жители общежитий промышленных предприятий, которые сейчас утратили собственность в этих общежитиях, и жители военных городков. В итоге фракция решила, что нужно бессрочно продлить бесплатную приватизацию.

По этому вопросу была получена поддержка премьера, председателя партии Дмитрия Медведева. А полпред президента в Госдуме Гарри Минх сообщил ТАСС, что администрация главы государства также согласна с таким решением. По действующему законодательству, приватизация завершается 1 марта этого года. Ранее сроки окончания бесплатной приватизации неоднократно переносились.

Источник Маяк




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